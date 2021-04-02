ЦБ РФ отозвал лицензию у двух банков и РНКО "РИБ"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 2 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у являющегося участником системы страхования вкладов московского коммерческого банка "Геобанк". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Кроме того, Геобанк для основной деятельности использовал помещения, которые были взяты в аренду на основании неоднократно продлевавшихся договоров, которые учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов ЦБ и признавались краткосрочными. При этом банк несвоевременно отражал в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам. Исполнение требований надзорного органа о признании договоров аренды в качестве долгосрочных и корректному отражению связанных с ними расходов выявило полную утрату Геобанком собственных средств (капитала).

В Геобанк до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора введена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

По величине активов банк по данным на 1 марта занимал 354-е место в банковской системе РФ.

Майкопбанк

Кроме того, Банк России приказом от 2 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у адыгейского акционерного общества "Майкопбанк", являющегося участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, Майкопбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Регулятор отмечает, что более половины кредитного портфеля Майкопбанка составляли проблемные ссуды. ЦБ РФ неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

ЦБ назначил в Майкопбанк до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора временную администрацию. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

По величине активов банк по данным на 1 марта занимал 321-е место в банковской системе РФ.

РНКО "РИБ"

Центробанк также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "РИБ".

По данным ЦБ, РНКО "РИБ" допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Расчетная организация проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, отмечает регулятор.

РНКО "РИБ" не является участником системы страхования вкладов.

Банк России назначил в РНКО временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов банк, по данным на 1 марта, занимал 355-е место в банковской системе РФ.