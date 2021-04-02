Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом основных индексов

ШАНХАЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Последний на этой неделе день торгов на фондовых биржах материкового Китая завершился ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные с официальных сайтов площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" к закрытию сессии вырос на 0,52%, до отметки 3484,39. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 0,95%. Несмотря на общую позитивную динамику, в негативной зоне по итогам торгов оказались индексы по таким направлениям, как финансы, энергетика, торговля и промышленность. Сильнее всего вырос индекс потребительского сектора, который поднялся на 3,33%.

В положительной зоне в пятницу завершились торги на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на, на 1,02%, до отметки 14122,61. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 0,99%.

Позитивная динамика на рынках отмечена на фоне сообщения о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma договорились о производстве в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в год, что позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек. РФПИ и TopRidge Pharma также будут сотрудничать в вопросе регистрации и дальнейшего продвижения вакцины в Китае.

Инвесторы также оценивают заявление Народного банка Китая (Центробанка) о том, что принятые ФРС США меры по стимулированию экономики не окажут значительного влияния на финансовый рынок Китая. Участники рынка также приняли к сведению появившиеся сообщения о том, что Пекин вряд ли пойдет на резкое сокращение объемов покупки гособлигаций США на фоне роста своих валютных резервов.