Выработка электроэнергии в России выросла на 4,9%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России за первый квартал 2021 года выросло на 4,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 308,2 млрд кВт ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Энергопотребление за январь - март 2021 года выросло в годовом выражении на 3,9%, 301,5 млрд кВт ч.

За три месяца 2021 года выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 303,6 млрд кВт ч, что на 5% больше, чем годом ранее.

При этом в марте, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 102,3 млрд кВт ч (+6,6% к показателю за март 2020 года), а объем потребления - 100,1 млрд кВт ч (+5,2%).

Экспорт электроэнергии

Экспорт из России в январе - марте 2021 года увеличился в 2,4 раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 6,5 млрд кВт ч.

Поставки электроэнергии на экспорт марте выросли в 5,5 раз в годовом выражении и достигли 2,2 млрд кВт ч.

По данным ЦДУ ТЭК, при этом за отчетный месяц Россия не импортировала электроэнергию.