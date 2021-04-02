Бизнес негативно оценивает идею о переносе порта из Петербурга в Усть-Лугу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ассоциация морских торговых портов (АСОП) негативно оценивает проект реведевелопмента Большого порта Санкт-Петербурга с переносом портовых мощностей в Усть-Лугу, реализация проекта может привести к транспортному коллапсу и уходу клиентов. Об этом ТАСС сообщил один из участников совещания членов ассоциации.

Совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев ранее попросил президента России Владимира Путина поддержать соответствующий проект.

"С учетом того, что инициатива до ее доклада на рассмотрение президенту России В.В. Путину ни с кем не обсуждалась, реакция на нее и представителей субъектов экономической деятельности в порту, и бизнеса, и государственных структур, была консолидировано негативной", - сказал собеседник агентства.

По мнению участников заседания, предложение Бокарева абсолютно не проработано, "сделано на коленке". Реализация проекта при этом может привести к полному параличу одного из самых крупных российских транспортно-логистических узлов, разрыву логистических цепочек, потере маршрутов и уходу клиентов.

"Как избежать подобного развития ситуации в письме президенту России не сказано. Как и нет там никакого упоминания о механизмах компенсации бизнесу всех понесенных фактических затрат на переезд, вложенных и будущих инвестиций, утраченной прибыли. Под угрозой - исполнение обязательств перед белорусскими партнерами по перевалке их нефтепродуктов, договор на которую подписан высшим руководством государств", - отметил источник ТАСС, перечисляя основные тезисы, озвученные на совещании.

По его словам, порт Усть-Луга не сможет принять весь грузопоток, предполагаемый к выводу из Большого порта Санкт-Петербурга, а упомянутых в письме 440 млрд рублей для реализации такого проекта явно недостаточно.

Как писал Бокарев в письме главе государства, общая площадь жилой и коммерческой застройки, объектов социальной инфраструктуры и культуры составит 4,8 млн кв. м. Проект является рентабельным и может быть реализован в первую очередь за счет средств инвестора и с использованием инструментов государственно-частного партнерства при участии ВЭБ.РФ. Бизнесмен уточнял, что сформированная с участием акционеров "Трансмашхолдинга" группа инвесторов готова выступить оператором проекта. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 440 млрд рублей. Выручка резидентов после завершения проекта составит 1,5 трлн рублей в год.

О порте

Большой порт Санкт-Петербург - один из крупнейших портов на Северо-Западе России. В число стивидоров этого порта входят Петербургский нефтяной терминал, Первый контейнерный терминал, "Петролеспорт" (Global Ports), Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Морской порт Санкт-Петербург.