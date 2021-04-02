В Москве более 35 тыс. человек участвовали в бесплатных семинарах для инвесторов и бизнеса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Цикл мероприятий, посвященных основным вопросам по ведению и развитию бизнеса, прошел в Москве с 2 февраля по 30 марта, в семинарах, которые прошли очно и онлайн, приняли участие более 35 тыс. человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Правительство Москвы ежегодно устраивает подобные встречи. В этот раз в рамках цикла состоялось девять семинаров, в общей сложности их посетили более 35 тыс. человек. Благодаря таким мероприятиям, которые представляют собой открытый диалог предпринимателей и представителей органов власти, удается не только рассказать о возможностях, доступных каждому бизнесмену, но и собрать обратную связь для улучшения инвестиционного и бизнес климата столицы", - приводятся слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что спикерами семинаров, организованных департаментом инвестиционной и промышленной политики города, выступили представители исполнительной власти регионального и федерального уровней, а также контролирующих органов.

Наиболее востребованными темами стали финансовая поддержка от города, аренда городской недвижимости, особенности прохождения проверок, участия в городских торгах и регистрации предприятий. Также в ходе мероприятий рассмотрели реальные кейсы участников, а эксперты в индивидуальном порядке ответили на все вопросы представителей бизнеса.

"Участники также познакомились с работой городских онлайн-сервисов. Например, "Московский инвестор" позволяет представителям бизнеса сообщить о своей проблеме и получить ответ в течение 10 дней. Механизм работы сервиса прост и понятен. Пользователь выбирает в списке подходящую тематику, затем вопрос и заполняет специальную форму, при необходимости прилагая дополнительные материалы", - отметили в пресс-службе.

Сейчас сервис состоит из семи разделов: "Имущественно-земельные отношения", "Торги", "Поддержка промышленности", "Локализация на территории ОЭЗ", "Налогообложение", "Поддержка МСП" и "Подключение к инженерным сетям". Сервис "Московский инвестор" в расширенной версии доступен и в мобильном приложении инвестиционного портала.