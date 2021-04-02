Комитет Думы не будет предлагать перенести отчет Счетной палаты

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту не будет предлагать перенести дату отчета Счетной палаты в Госдуме, он пройдет 7 апреля, как и было запланировано. Об этом ТАСС в пятницу сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"Отчет Счетной палаты будет седьмого числа, мы пятого проводим комитет. У нас было изначально 7 апреля, мы планировали изменить число, но теперь остается седьмое. Поэтому, как и было запланировано изначально, у нас это решение уже есть", - отметила Савастьянова.

Ранее комитет рассматривал идею перенести отчет на неделю и заслушать главу Счетной палаты Алексея Кудрина на пленарном заседании 14 апреля. Как отмечала Савастьянова, это дало бы больше времени на подготовку к отчету. Позже она сообщила, что депутаты и Счетная палата "укладываются по срокам", поэтому отчет можно проводить 7 апреля.