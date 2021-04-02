Первый в истории рейс из России прибыл в эмират Рас-эль-Хайма

ТАСС, 2 апреля. Самолет авиакомпании "Россия" приземлился в пятницу в Международном аэропорту Рас-эль-Хаймы в Объединенных Арабских Эмиратах. Это первый в истории рейс из России в этот эмират, пишет на своем сайте газета Gulf News.

По информации издания, рейс прибыл из Екатеринбурга. Всего авиакомпания "Россия" открыла рейсы в Рас-эль-Хайму из девяти российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Ростова-на-Дону.

"Партнерство с авиакомпанией "Россия" - это важный шаг в расширении Международного аэропорта Рас-эль-Хаймы", - подчеркнул глава департамента гражданской авиации Рас-эль-Хаймы Салем бен Султан аль-Касими.

Генеральный директор Международного аэропорта Рас-эль-Хаймы Санджай Кханна добавил, что ранее также были открыты рейсы в этот эмират из Казахстана.

Рас-эль-Хайма - самый северный эмират в ОАЭ - стал одним из самых популярных туристических направлений этой страны благодаря тому, что отдых здесь обходится значительно дешевле, чем, например, в Дубае или Абу-Даби.

Авиасообщение между РФ и ОАЭ, приостановленное из-за пандемии коронавируса, было возобновлено в сентябре прошлого года. С начала пандемии в ОАЭ заразились коронавирусом свыше 465 тыс. человек. В четверг число заразившихся составило 2,1 тыс. человек.