Концерн Ростеха намерен выпускать банкоматы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" Ростеха вместе с компанией "Сага Роботикс" планирует в следующем году начать выпуск первых российских банкоматов, сообщил журналистам замгендиректора дочернего предприятия концерна "НПП "Сигнал" по развитию гражданского направления Константин Мовчан.

Входящее в "Автоматику" "НПП "Сигнал" в пятницу подписало соглашение с "САГА Роботикс" о совместной реализации проектов в области цифровых систем самообслуживания и банковского оборудования.

"Мы ориентируемся на то, что в следующем году выпустим 2000 штук банкоматов", - сообщил Мовчан. По его словам, покупателем может выступить один из российских банков.

Компании будут работать над созданием и производством устройств с функцией биометрического распознавания, банкоматов и других электронных устройств. Уже создан прототип биометрического терминала с функцией распознавания лиц для идентификации людей и определения их температуры тела.

Как сообщил Мовчан, отечественные банкоматы могут быть примерно на 10% дешевле иностранных аналогов.

Компания "Сага" сейчас уже производит банкоматы, однако пока они не получили сертификацию Минпромторга как отечественная продукция, пояснил гендиректор компании Андрей Жолобов.

По данным специалистов "Сигнала", потребность банкоматов в России составляет около 20 тысяч аппаратов в год. При этом правительство РФ установило квоты на закупку отечественных кассовых терминалов и банкоматов, приобретаемых в рамках госзакупок и госкомпаниями, в 18% на этот год и в 20% в 2022-2023 гг. Таким образом, потребность в отечественных банкоматах для госбанков может составить 5 тысяч в год.