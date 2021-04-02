ВТБ оценил прибыль от новых технологических продуктов более чем в 10 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прибыль от внедрения новых технологических продуктов в ВТБ на конец прошлого года превысила 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ВТБ по итогам встречи главы банка Андрея Костина со студентами Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ).

"За полтора года ВТБ реализовал большую часть задач, которые поставлены в рамках технологической трансформации. Весь объем работ должен быть реализован до конца 2022 года. В конце прошлого года прибыль от внедрения новых технологических продуктов превысила 10 млрд рублей, что в два раза превысило прогнозируемые цифры", - отмечается в сообщении. При этом банк планирует завершить основные технологические преобразования раньше намеченных сроков - в первом квартале 2022 года.

Вместе с тем в ходе встречи со студентами глава ВТБ заявил, что человек по-прежнему будет незаменим в работе банка. "Человек останется, конечно, незаменимым. Наш президент, отвечая на вопрос, может ли робот или искусственный интеллект стать президентом, сказал, что нет, у робота нет сердца, чувства сострадания и совести. Наверно, в определенной степени это относится к любому руководителю и к любой сфере деятельности, потому что без чувств, без сердца и других вещей ни одну сферу человеческой жизни невозможно организовать", - цитирует пресс-служба слова Костина.

Банкир при этом уточнил, что сейчас в ВТБ примерно 30 так называемых цифровых сотрудников, чью роль выполняет программное обеспечение, которое моделирует и имитирует человеческие должности, выполняя функции людей с помощью автоматизации и искусственного интеллекта. "Планируем, что к концу следующего года их ("цифровых сотрудников" - прим. ТАСС) будет 300. Они сегодня уже охватывают около 20 бизнес-процессов. Это рассмотрение обращений клиентов, выплаты по ним, подготовка отчетности - огромная, рутинная работа. Но нет проблемы разделения между роботами и людьми. Это опасно, если мы роботу дадим право принимать окончательное решение. Я всегда шучу, что пока свои мозги работают, искусственный интеллект должен носить подчиненный характер", - добавил Костин.