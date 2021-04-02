"Мессояханефтегаз" и власти ЯНАО будут сотрудничать по сохранению вечной мерзлоты

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Мессояханефтегаз" (на паритетной основе владеют "Газпром нефть" и "Роснефть") и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве по изучению и сохранению вечной мерзлоты. Об этом сообщает "Газпром нефть".

"Сотрудничество между нефтедобывающим предприятием и властями округа будет направлено на изучение вечномерзлых толщ как главного элемента арктической экосистемы. Стороны объединят усилия по сбору данных геокриологического мониторинга на базе научного центра изучения Арктики, планируется совместно анализировать предоставленные данные, оценивать состояние мерзлых толщ и участвовать в выработке решений по регулированию криогенных процессов", - говорится в сообщении.

"Газпром нефть" отмечает, что результаты системного геотехнического мониторинга обеспечат научное сообщество ценной информацией для принятия актуальных решений в области безопасного и экологичного освоения Арктики.

"Соглашение, которое мы заключили с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, поможет вывести на новый уровень работу по сохранению уникальной экосистемы Заполярья. Наши совместные усилия представителей научного сообщества, власти и нефтяников позволят создать региональную прогнозную модель состояния мерзлых толщ, которая станет базой для дальнейшей безаварийной эксплуатации ямальских нефтепромыслов", - отметил генеральный директор "Мессояханефтегаза" Алексей Кан.

"Для понимания полноты картины актуальная информация с этой части Ямала для нас очень важна. Мы в ближайшее время будем выстраивать большую сетку наблюдений по всей территории округа, чтобы совместно с учеными давать точные прогнозы и понимать, как реагировать на изменения", - добавил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки, расположенные на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого АО. Это самое северное континентальное месторождение в России. "Газпром нефть" - оператор проекта.