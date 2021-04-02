Всемирный банк расширит финансирование проектов по борьбе с изменением климата

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) намерен увеличить объемы финансирования поддерживаемых им проектов по борьбе с изменением климата на планете. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении президента ВБ Дэвида Мэлпаса.

Как отмечается в этом документе, совету исполнительных директоров ВБ в четверг были представлены "ключевые элементы" нового плана действий этого международного финансового института по борьбе с изменением климата. ВБ "в течение следующих пяти лет" планирует добиться того, что в среднем 35% финансирования его проектов "будут иметь побочные выгоды, касающиеся климата", подчеркивает Мэлпас. Кроме того, по его свидетельству, за этот же срок ВБ и входящий в его группу Международный банк реконструкции и развития выйдут на то, что 50% финансирования их проектов в рамках борьбы с изменением климата "будут поддерживать адаптацию и устойчивость". В настоящее время данный показатель составляет порядка 26%, добавляет Мэлпас.

В его заявлении также указывается, что ВБ будет добиваться того, чтобы поддерживаемые им проекты были совмещены с "целями Парижского соглашения". Решить эту задачу намечается к 1 июля 2023 года.

За последние пять лет ВБ выделил более $83 млрд на проекты, призванные помочь в решении проблемы изменения климата на планете, добавил Мэлпас.