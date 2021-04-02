Мантуров на ПМЭФ встретится с молодыми промышленниками

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме встретится с молодыми промышленниками, сообщило министерство.

"В рамках ПМЭФ-2021 планируется провести встречу Дениса Мантурова с молодыми промышленниками России", - говорится в сообщении по итогам встречи попечительского совета союза "Клуб молодых промышленников".

Министру также предложили учредить премию "Молодой промышленник года" для формирования рейтинга топ-30 и поощрения молодых промышленников страны. Министр поддержал эту идею, говорится в сообщении.

Номинировать на премию будут победителей конкурса - руководителей производственных предприятий и IT-разработчиков, возраст участников конкурса не должен превышать 40 лет.