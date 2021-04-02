Чистый убыток РЖД в 2020 году составил 52,9 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чистый убыток РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году составил 52,9 млрд рублей против прибыли годом ранее. Об этом говорится в сообщении холдинга. В пресс-релизе уточняется, что результат связан с убыточностью пассажирского сегмента.

Доходы холдинга РЖД по итогам 2020 года снизились на 9,1% к уровню 2019 года и составили 2,279 трлн рублей, в том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре снизились на 4,2% (в сопоставимых условиях без учета показателей "Трансконтейнера" за 2019 год - на 2,2% при падении погрузки на 2,7%). Доходы от пассажирских перевозок в условиях введенных мер ограничительного характера снизились на 41,7%, доходы от предоставления логистических услуг снизились на 8,1%. Операционные расходы снизились на 4,1% и составили 2,252 трлн рублей.

В РЖД отметили, что инвестиционная программа холдинга в 2020 году реализована в объеме более 717 млрд рублей, что стало максимумом с момента создания компании.