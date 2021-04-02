Минсельхоз опубликовал первые ставки пошлины на экспорт зерна в рамках теста демпфера

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз России в рамках тестирования зернового демпфера опубликовал первые ставки пошлины на экспорт зерна. Об этом говорится в документах министерства.

Так, по данным на 2 апреля, при индикативной цене на пшеницу в $281,8 за тонну пошлина составит $57,2 за тонну, при индикативной цене на кукурузу в $242,6 за тонну - $40,3 за тонну, при цене на ячмень в $238,9 - $37,7 за тонну.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступит в силу 2 июня 2021 года. Как пояснили в министерстве, с 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины будут еженедельно публиковаться на сайте министерства.

О пошлине

2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.