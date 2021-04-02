Объем торгов на рынках Московской биржи в марте сократился на 8,5%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 8,5% и составил 90,4 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок, рынок драгоценных металлов и рынок стандартизированных производных финансовых инструментов.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке по сравнению с показателем марта прошедшего года снизился на 14,95%, до 4,409 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями сократился на 13,29%, до 2,671 трлн рублей. Среднедневной объем торгов снизился на 17,25%, составив 121,4 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями за год упал на 17,38% и составил 1,737 трлн рублей. Среднедневной объем торгов снизился на 21,08%, до 79 млрд рублей. В марте на фондовом рынке Мосбиржи размещены 70 облигационных займов на общую сумму 1,174 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 361,9 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 5,1%, до рекордных 16,4 трлн рублей, или до 221,9 млн контрактов. Среднедневной объем торгов составил 747 млрд рублей. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 216,7 млн, опционными - 5,2 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца вырос на 81,08%, до 737 млрд рублей. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 7,4 раза и составил 192 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке за год снизился на 12,12% и составил 31,9 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот составил 10,1 трлн рублей. Объем сделок своп и форвард - 21,8 трлн рублей. Объем торгов на денежном рынке сократился на 8,42%, до 37 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 22,3 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) за год вырос более чем в 10,5 раза и составил 24,1 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 13,1 млрд рублей (3,04 т), серебром - 0,46 млрд рублей (7,05 т).