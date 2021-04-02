Россельхознадзор в I квартале выявил 926 предприятий-фантомов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор с помощью системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" в I квартале 2021 года выявил 926 предприятий-фантомов. Об этом говорится в материалах ведомства.

"По состоянию на 1 апреля с начала 2021 года Россельхознадзором в рамках анализа данных системы "Меркурий" выявлено 926 предприятий-фантомов. При этом из них 209 несуществующих производственных организаций и 717 компаний, осуществляющих торговлю и хранение продукции", - отмечается в сообщении.

Больше всего несуществующих площадок обнаружило управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям - 158. Управление Россельхознадзора по Омской области зафиксировало 71 предприятие-фантом, управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия - 59. В марте 2021 года территориальными управлениями Россельхознадзора по всей России выявлено 435 несуществующих предприятий.

Как пояснили в ведомстве, фантомные площадки обнаруживаются в ходе регулярно проводимого мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию животного происхождения в системе "Меркурий". В рамках ежедневного анализа удается выявлять нарушения, допускаемые уполномоченными лицами предприятий и государственными ветеринарными врачами при выпуске в оборот подконтрольных товаров.