Банк "Траст" подал иск к Ананьевым и экс-руководству Автовазбанка на 113,1 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" подал в Арбитражный суд Москвы иск на 113 млрд рублей к экс-владельцам Промсвязьбанка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также к ряду лиц, руководивших Автовазбанком, следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление зарегистрировано 2 апреля, суть претензий "Траста" не раскрывается.

На базе банка "Траст" создан банк непрофильных активов, консолидировавший "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В частности, "Траст" получил активы Бинбанка, Рост банка, банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка.

Автовазбанк с 2015 года санировался Промсвязьбанком, который в декабре 2017 года попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора, созданный Банком России.

Процедура присоединения Автовазбанка к "Трасту" была завершена в 2019 году. Балансовая стоимость активов, переданная в банк непрофильных активов, составила 340 млрд рублей.