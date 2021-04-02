В РСПП предложили комплекс мер по стимулированию рынка аудиовизуальной продукции

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям предложил комплекс мер по поддержке рынка аудиовизуальной продукции - в частности, речь идет об облегчении налогового режима и кредитовании онлайн-видеосервисов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель комитета Андрей Кричевский по итогам заседания, посвященного поддержке креативных индустрий.

"Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям разрабатывает комплекс мер по стимулированию рынка творческой продукции с учетом баланса интересов всех участников цепочки создания и распространения аудиовизуальной продукции. Комитет последовательно выступает за особый налоговый режим для творческого бизнеса", - сообщил Кричевский.

Предлагается распространить на все креативные индустрии льготы IT-индустрии, так как сегодня те же онлайн-платформы не имеют возможности пользоваться ни преимуществами обычных кинотеатров, не платящих НДС с продажи билетов, ни преференциями IT-компаний, пользующихся льготами по налогу на прибыль и страховым взносам.

"Успешное развитие отрасли невозможно без решения вопросов налогообложения на всех стадиях: создания и прослушивания творческого продукта. Существующая система налогов и сборов, созданная для материального производства, в частности НДС, противоречит сути творческого процесса", - считает Кричевский.

В комитете также заявляют о необходимости создания условий для кредитования создателей цифрового контента. Для этого, подчеркивает глава комитета, сами онлайн-сервисы должны повысить свою прозрачность и раскрывать информацию о том, сколько зрителей посмотрели тот или иной фильм.

"Отчетность онлайн-витрин могла бы стать условием для облегчения доступа продюсеров к банковскому финансированию. Благодаря раскрытию сведений о набранной аудитории банки смогут адекватно оценить интеллектуальные права на фильм в качестве залога", - приводит Кричевский еще одну меру поддержки, предлагаемую комитетом.

Борьба с пиратством

Важной частью поддержки отрасли, наряду с налоговым режимом, дополнительным финансированием из средств банков и прозрачностью самих производителей и продавцов креативного продукта, в комитете считают борьбу с пиратством, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета. Заместитель председателя комитета Сергей Матвеев отмечает важность унификации стандартов в оценке нарушений интеллектуальных прав.

"Правообладателю, решившему заявить о нарушении, зачастую трудно разобраться в процедуре жалобы и стандартах доказательств. Свои правила существуют у Мосгорсуда, у суда по интеллектуальным правам, который мог бы пресечь распространение контрафактного товара через интернет-магазин. По своим определенным правилам работает в рамках меморандума внутренний антипиратский инструментарий "Яндекса". Унификация стандартов блокировки нелегального контента могла бы стать предметом очередной секторальной сделки", - процитировали Матвеева в пресс-службе.

Для борьбы с пиратством в комитете также предлагают использовать механизм белых списков добросовестных пользователей, получивших лицензию на использование креативного контента, наряду с уже имеющимися черными списками ссылок на пиратские ресурсы. Такие списки позволили бы судам оперативно и без лишних затрат блокировать недобросовестные ресурсы, считает Матвеев.

"Проблему можно также решить точечными поправками в законодательство. В мировой практике это носит название "поощрение добросовестного поведения правообладателей", а ведь на сегодняшний день в российском законодательстве никакого стимула для такого поведения нет", - отметил Матвеев, его цитирует пресс-служба комитета.