Почти 33 км газопровода построят для газификации восьми сел и молочной фермы под Тверью

ТАСС, 2 апреля. Строительство межпоселкового газопровода протяженностью почти 33 км начнут в 2021 году в Кашинском городском округе Тверской области, что позволит газифицировать восемь деревень и сел, а также молочно-товарную ферму. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Строительство объекта в Кашинском городском округе запланировано в 2021 году. Ввод в эксплуатацию газопровода протяженностью 32,7 км позволит подключить к природному газу порядка 200 домов в деревнях Введенское, Крапивино, Борихино Леушино, Мялицино, Бурмакино, Рождествено и селе Козьмодемьяновское. В перспективе будет газифицирована молочно-товарная ферма в Бурмакино", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что строительство выполнят по региональной программе газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций на 2020-2024 годы, проектно-изыскательские работы уже завершены. "Главные ориентиры при реализации программы газификации - это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления - это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В начале декабря 2020 года была подписана программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, власти региона направят 7,6 млрд рублей. До 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока Тверской области. Также планируется обеспечить газификацию для более 46 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, по итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66% до 76%.