Грабчак и Сниккарс смогут войти в набсовет ассоциации "Цифровая энергетика"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Заместители министра энергетики РФ Евгений Грабчак и Павел Сниккарс получили право войти в состав наблюдательного совета ассоциации "Цифровая энергетика". Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Разрешить заместителю министра энергетики Российской Федерации Грабчаку Е. П. и <...> Сниккарсу П. Н. вхождение на безвозмездной основе в состав наблюдательного совета ассоциации организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика", - говорится в документе.

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика" создана 31 июля 2019 года в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России "Цифровая энергетика". Ассоциация объединяет усилия отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации в целях формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли.

Учредителями и членами ассоциации являются "Россети", "Концерн Росэнергоатом", "Интер РАО" и "Системный оператор Единой энергетической системы".