Прибыль сельхозпредприятий Ингушетии до конца года должна составить около 130 млн рублей

МАГАС, 3 апреля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные государственные унитарные предприятия (ГУП) Ингушетии к концу 2021 года должны получить прибыль в размере около 130 млн рублей. Об этом на форуме по развитию агропромышленного комплекса региона сообщил вице-премьер Ингушетии Микаил Илезов.

В 2019 году из-за маленького дохода и нерентабельности ГУПов глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал указание провести аудит сельскохозяйственных госпредприятий и передать убыточные из них предпринимателям.

"По итогам 2021 года все 14 ГУПов должны получить чистую прибыль в размере 129,3 млн рублей, рентабельность предприятий должна составить 19,1%. К концу 2021 года кредиторская и дебиторская задолженность ГУПов должна быть полностью погашена. Также в текущем году необходимо начать работу по реформированию государственных унитарных предприятий", - сказал Илезов.

Вице-премьер отметил, что в 2020 году государственными унитарными предприятиями было погашено 210,7 млн рублей кредиторской задолженности и 21,4 млн рублей дебиторской, а к концу прошлого года задолженность составила 162,7 млн рублей, дебиторская - 92 млн рублей.

"Из 14 сельскохозяйственных ГУПов 12 завершили 2020 год с положительным результатом. В числе лидеров "Магас", "Беркат", "Нектар", "Зори Кавказа" и "Дружба", которому в 2020 удалось выйти из банкнотного состояния и добиться положительного финансового результата. Также госпредприятиям удалось погасить задолженность перед АО "Росагролизинг" за поставленную в республику сельскохозяйственную и иную спецтехнику в размере 130 млн рублей", - добавил Илезов.

Агропромышленный форум в Ингушетии был организован региональным отделением партии "Единая Россия" совместно с Минсельхозом республики. На его полях были обсуждены темы развития агропромышленного сектора, стратегические направления растениеводства и животноводства в регионе. Участниками форума стали представители Минсельхоза, правительства, регионального отделения партии, сельхозтоваропроизводители и научные деятели республики.