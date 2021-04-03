Около 300 фермеров Ингушетии приняли участие в сельскохозяйственной выставке региона

МАГАС, 3 апреля. /ТАСС/. Сельскохозяйственная ярмарка-выставка состоялась в Ингушетии в рамках форума по развитию агропромышленного комплекса региона. В ней приняли участие около 300 фермеров республики и около 50 сельхозтоваропроизводителей, говорится в сообщении пресс-службы главы Ингушетии.

"Перед началом основных дискуссий форума глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ознакомился с образцами предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Около 50 региональных производителей, порядка 300 фермеров, представители 14 ГУПов и 23 кооперативов представили разнообразные товары на площади перед домом культуры в Назрани", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на ярмарке свою продукцию представили производители мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, и хлебобулочных изделий, был представлен ассортимент продукции пчеловодов республики, новейшая сельскохозяйственная техника и прицепной инвентарь.

"Мы обязаны увеличивать долю агропрома в экономике республики. У нас плодородная земля, лучший чернозем, у нас хороший и трудолюбивый народ. При осмысленном, рациональном подходе, мы могли бы не только себя прокормить, но и поставлять товары в другие регионы", - передает пресс-служба слова Калиматова.

Агропромышленный форум в Ингушетии был организован реготделением партии "Единая Россия" совместно с Минсельхозом республики. На его полях были обсуждены темы развития агропромышленного сектора, стратегические направления растениеводства и животноводства в регионе. Участниками форума стали представители Минсельхоза, правительства, реготдления партии и сельхозтоваропроизводители и научные деятели республики.