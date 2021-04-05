Кабмин расширяет меры господдержки рыбного промысла

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство России расширяет меры господдержки рыбного промысла, в том числе предоставив рыбакам право получить субсидии на частичную компенсацию топливных затрат. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

"Правительство расширит меры господдержки рыбного промысла. Российские рыбаки смогут получить субсидии на частичную компенсацию топливных затрат. Господдержка будет оказана уже в 2021 году", - отмечается в сообщении.

Необходимые изменениях внесены правительством в государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса". Как пояснили в пресс-службе правительства, решение коснется рыбаков, которые ведут промысел в удаленных районах. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено 461,5 млн рублей. Как отмечается в госпрограмме, с помощью такой поддержки объем реализованной продукции может достичь показателя 4,6 млрд рублей.

Проект постановления, который установит правила предоставления субсидий, уже разработан Минсельхозом и будет внесен в правительство в ближайшее время. Ожидается, что за счет субсидий участники отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива.

Сроки проведения отбора претендентов и порядок подачи заявок на получение господдержки определит Росрыболовство.

В кабмине России добавили, что эта информация будет опубликована на сайте ведомства и на едином портале бюджетной системы России не позднее 31 августа.

Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" утверждена правительством в 2014 году. Среди основных задач - стимулирование производства отечественной продукции, создание благоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций, восстановление сырьевой базы отрасли и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса.