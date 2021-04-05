Оборот Wildberries в первом квартале вырос на 79%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Оборот крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries с января по март 2021 года увеличился на 79% относительно аналогичного периода 2020 года и достиг 134,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Несмотря на высокую базу прошлого года, количество заказов в первом квартале 2021 году выросло на 108%, до 126,5 млн год к году", - сообщили в компании. В 2021 году в планах ретейлера выход в новые страны и продолжение строительства логистических центров в РФ.

Число продавцов онлайн-платформы составило 162 тыс., увеличившись за три месяца 2021 года на 70 тыс. На конец 2020 года у площадки была 91 тыс. продавцов. Росту числа продавцов способствовали снижение торговой комиссии, а также развитие логистики и ИТ-сервисов. Свыше 80% продавцов площадки - это представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Наиболее высокая динамика роста продаж отмечена на Чукотке (+244%), в Чувашии (+156%), Калининградской области (+138%), Ингушетии (+130%) и Татарии (+127%). Самыми высокими темпами в годовом исчислении оборот увеличился в категориях товаров для здоровья (+258%), продуктов питания (+228%), спортивных товаров (+191%), для дома и дачи (+172%) и косметики (+126%).

Ассортимент Wildberries возрос с 3,7 млн SKU (уникальных наименований товаров - прим. ТАСС) до 10 млн SKU год к году. Запуск партнерской программы и сотрудничество с логистическими партнерами позволили значительно нарастить и число точек выдачи - за год их число выросло в 16 раз, с 7 тыс. до 115 тыс. в 13 странах присутствия компании.

В конце февраля Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании, увеличив географию своего присутствия до 13 стран. Wildberries работает в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и трех новых странах. Оборот Wildberries в 2020 году почти удвоился и достиг 437,2 млрд руб.