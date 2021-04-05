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Кабмин смягчит условия предоставления казначейских кредитов регионам

Это поможет укрепить устойчивость бюджетов с повышенным уровнем государственного долга, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство России планирует смягчить условия предоставления регионам казначейских кредитов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов, это позволит регионам в этом году не учитывать ограничения по государственному долгу и потенциально большему числу субъектов РФ поможет привлечь короткие бюджетные займы, появится возможность решить ряд текущих вопросов, на которые не хватало ресурсов и тем самым укрепить устойчивость бюджетов с повышенным уровнем государственного долга, поддержать людей и региональную экономику, а также создать стимулы для наибольшей активности в будущем", - сказал Мишустин.
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Теги
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