Кабмин смягчит условия предоставления казначейских кредитов регионам

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство России планирует смягчить условия предоставления регионам казначейских кредитов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов, это позволит регионам в этом году не учитывать ограничения по государственному долгу и потенциально большему числу субъектов РФ поможет привлечь короткие бюджетные займы, появится возможность решить ряд текущих вопросов, на которые не хватало ресурсов и тем самым укрепить устойчивость бюджетов с повышенным уровнем государственного долга, поддержать людей и региональную экономику, а также создать стимулы для наибольшей активности в будущем", - сказал Мишустин.

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