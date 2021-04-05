Минфин уточнил правила предоставления регионам бюджетных кредитов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Регионы смогут взять новые бюджетные кредиты на пополнение остатков в 2021 году только после возвращения прежних, предоставленных для погашения бюджетных заимствований на пополнение остатков 2020 года. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

"В 2021 году регионы смогут взять новые бюджетные кредиты на пополнение остатков только после возвращения бюджетных кредитов, предоставленных дополнительно для погашения кредитов на пополнение остатков 2020 года. Кредиты для погашения предоставлялись в качестве меры поддержки на 7 месяцев, до 1 июля этого года. Если до этого срока вернуть их все же не получится, бюджетные кредиты 2021 года будут предоставляться с условием, что полученные средства регионы направят на погашение кредитов, выданных в конце 2020 года", - говорится в материалах.

Отмечается, что такие изменения закреплены в утвержденном постановлении правительства и направлены на то, чтобы не допустить закредитованности регионов.

Также, по данным Минфина, временно до конца 2021 года будет приостановлено правило предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков в части предельной величины государственного внутреннего долга. "Это позволит регионам эффективнее исполнять социальные обязательства перед гражданами, а также поддерживать экономику в период ее восстановления", - говорится в материалах министерства.

Поддержка регионов

Как отмечается в материалах Минфина, в 2020 году федеральный центр оказал беспрецедентную поддержку регионам, которая продолжится и в этом году. "Так, например, в федеральном бюджете на 2021 год заложено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. При необходимости, оперативно будет рассмотрен вопрос о дополнительной финансовой помощи. Кроме того, предприняты меры по обеспечению устойчивого финансового положения регионов: распределены практически все целевые межбюджетные трансферты, а также заключены соглашения на 1,4 трлн рублей по всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам", - говорится в материалах Минфина.

По данным министерства, свободные остатки на счетах регионов сократились за 2020 год на 27% (552 млрд рублей), но, тем не менее, по итогу составили 1,5 трлн рублей. За счет свободных остатков было профинансировано 40% дефицита бюджетов, а за счет бюджетных кредитов - 31%. В 2020 году уменьшилась на 19%, до 21 млрд рублей просроченная кредиторская задолженность.