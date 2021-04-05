В России увеличили штрафы за неправильную эксплуатацию дорожно-строительных машин

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении штрафов за нарушения правил эксплуатации тракторов, самоходных и дорожно-строительных машин. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о нарушении правил и норм, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества и охрану окружающей среды. Как отметил ранее член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, закон затрагивает технику, контроль за которой возложен на Ростехнадзор.

За нарушение правил, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды, при эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин гражданам грозит штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей (ранее от 100 до 300 рублей) или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей (ранее от 500 до 1 тыс. рублей).

"Примером таких нарушений может быть нарушение ограждений, функций блокировки и иные серьезные нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей", - сказал Башкин. "В 2017 году было более 37 тысяч таких правонарушений, каждый год на 1,5-2 тыс. их количество увеличивается. Причина заключается в том, что последний раз ответственность устанавливалась в 2007 году, она является незначительной, поэтому предлагается ее увеличить для повышения эффективности работы этих норм", - сказал он.