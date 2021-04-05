ФРП Кировской области планирует увеличить объем выданных бизнесу средств на 75%

КИРОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Предприятия Кировской области в 2020 году получили займы на 2 млрд рублей в Фонде развития промышленности региона, что позволит создать около 200 рабочих мест. В 2021 году предприятия рассчитывают получить порядка 3,5 млрд рублей, сообщается на сайте правительства области.

"При поддержке регионального фонда развития промышленности в 2020 году одобрены займы на сумму более 2 млрд рублей. Благодаря этому в регионе будет создано около двухсот высокотехнологичных новых рабочих мест, а объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит более 650 млн рублей. Что касается продукции, ее линейка насчитывает лекарственные препараты, высокотехнологичные станки, переработанную древесину, комплектующие для спецобуви и прочее. Пул заявок растет, и на 2021 год и уже составил порядка 3,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Кировской области Игоря Васильева.

По данным ведомства, в 2020 году по индексу промпроизводства регион занял пятое место в Приволжском федеральном округе, промышленники отгрузили продукции на сумму более 250 млрд рублей.

Ранее Игорь Васильев сообщал ТАСС, что область рассчитывает на восстановление объема инвестиций по итогам 2021 года после падения показателя на 13,3% (до 66 млрд рублей) в 2020 году из-за пандемии. Власти ожидают роста инвестиций в машиностроении, сфере биотехнологий, а также в лесном и сельском хозяйстве за счет реализации крупных инвестпроектов. Ожидается введение в строй крупнейшего в России племенного козоводческого хозяйства на 20 тыс. голов.