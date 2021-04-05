Россия в марте впервые с начала года нарастила нефтегазовые доходы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия в марте впервые с начала 2021 года нарастила нефтегазовые доходы - они выросли на 3,3% в годовом выражении, до 582,5 млрд рублей. При этом относительно февраля нефтегазовые доходы выросли на 6,9%, а по сравнению январем - на 18,7%, следует из данных Минфина.

Нефтегазовые доходы бюджета России снижались в течение 2019 и 2020 годов. Если в 2018 году они составляли 9 трлн рублей, то в 2019 году - упали до 7,924 трлн рублей, а в 2020 году - уже до 5,235 трлн рублей. Это произошло в том числе из-за снижения цен на нефть в связи с пандемией коронавируса, вызвавшей падение спроса на нефть и нефтепродукты.

Доходы федерального бюджета от налога на добычу полезных ископаемых в марте 2021 года выросли на 3,4% в годовом выражении - до 470,6 млрд рублей, от экспортной пошлины - на 8,4%, до 132,3 млрд рублей.