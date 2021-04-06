Тим Кук допускает, что уйдет с поста директора Apple в течение 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Исполнительный директор американской корпорации Apple Тим Кук сомневается в том, что еще 10 лет будет занимать данный пост. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете The New York Times.

На вопрос о том, будет ли он возглавлять Apple в течение указанного срока, Кук ответил: "Еще 10 лет. Вероятно, нет". Он добавил, что на данный момент конкретные сроки, в которые он мог бы оставить должность, пока "не просматриваются". Предприниматель дал понять, что таких планов сейчас у него нет.

Кук отметил, что "понятия не имеет", чем занялся бы после ухода с поста директора Apple. "Я так сильно люблю эту компанию, что мне трудно представить свою жизнь без нее", - добавил он.

Кук возглавляет Apple с августа 2011 года. Ему сейчас 60 лет.