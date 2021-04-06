Reuters: страны G20 обсудят неравномерное восстановление экономик в условиях пандемии

ТАСС, 6 апреля. Главы Минфинов и председатели центральных банков стран, входящих в Группу двадцати (G20), обсудят в среду в формате видеоконференции вопросы координации действий по предотвращению неравномерного восстановления экономик различных государств на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на источник сообщило во вторник агентство Reuters.
По его данным, члены G20 подтвердят необходимость преждевременно не ослаблять принятые меры стимулирования экономики, а также рассмотрят вопросы оказания помощи бедным странам, обремененным долгами. "Мы понимаем, что некоторые государства не могут выйти из этого кризиса <...>, поэтому G20 - лучшее место для обсуждения данных аспектов и поиска решений", - отметил источник. По его мнению, "отдельные экономики развиваются хорошо, а другие остаются позади, что в свою очередь омрачает перспективы мировой экономики".
Вместе с тем, как пишет Reuters, в настоящее время уровни заражения коронавирусом в странах сильно различаются. В частности, Великобритания и США намного опережают большинство государств - членов Евросоюза, Азии и особенно Африки по числу инфицированных. "На сегодняшний день основным инструментом экономической политики являются кампании по вакцинации", - подчеркнул источник.
Кроме того, по информации агентства, "двадцатка" сохранит обязательство достичь соглашения о минимальных уровнях корпоративного налогообложения и налогообложения интернет-гигантов к середине года, а также сосредоточится на решении проблемы облегчения долгового бремени бедных стран. Для такого рода государств одним из рассматриваемых вариантов является продление отсрочки платежей в рамках обслуживания долгов, которая пока действует до июня. Тем не менее, Группа двадцати не планирует обсуждение вопросов о реструктуризации или списании долгов беднейших стран.
Председательство в G20 перешло к Италии от Саудовской Аравии. Изначально в 2021 году должна была председательствовать Индия, а Италия - только в 2022-м. Но в 2018 году занимавший в то время пост итальянского премьер-министра Джузеппе Конте по просьбе Нью-Дели согласился поменяться местами, поскольку в 2022-м будет отмечаться 75-летие независимости Индии.