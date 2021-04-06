Reuters: страны G20 обсудят неравномерное восстановление экономик в условиях пандемии

ТАСС, 6 апреля. Главы Минфинов и председатели центральных банков стран, входящих в Группу двадцати (G20), обсудят в среду в формате видеоконференции вопросы координации действий по предотвращению неравномерного восстановления экономик различных государств на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на источник сообщило во вторник агентство Reuters .

По его данным, члены G20 подтвердят необходимость преждевременно не ослаблять принятые меры стимулирования экономики, а также рассмотрят вопросы оказания помощи бедным странам, обремененным долгами. "Мы понимаем, что некоторые государства не могут выйти из этого кризиса <...>, поэтому G20 - лучшее место для обсуждения данных аспектов и поиска решений", - отметил источник. По его мнению, "отдельные экономики развиваются хорошо, а другие остаются позади, что в свою очередь омрачает перспективы мировой экономики".

Вместе с тем, как пишет Reuters, в настоящее время уровни заражения коронавирусом в странах сильно различаются. В частности, Великобритания и США намного опережают большинство государств - членов Евросоюза, Азии и особенно Африки по числу инфицированных. "На сегодняшний день основным инструментом экономической политики являются кампании по вакцинации", - подчеркнул источник.

Кроме того, по информации агентства, "двадцатка" сохранит обязательство достичь соглашения о минимальных уровнях корпоративного налогообложения и налогообложения интернет-гигантов к середине года, а также сосредоточится на решении проблемы облегчения долгового бремени бедных стран. Для такого рода государств одним из рассматриваемых вариантов является продление отсрочки платежей в рамках обслуживания долгов, которая пока действует до июня. Тем не менее, Группа двадцати не планирует обсуждение вопросов о реструктуризации или списании долгов беднейших стран.

Председательство в G20 перешло к Италии от Саудовской Аравии. Изначально в 2021 году должна была председательствовать Индия, а Италия - только в 2022-м. Но в 2018 году занимавший в то время пост итальянского премьер-министра Джузеппе Конте по просьбе Нью-Дели согласился поменяться местами, поскольку в 2022-м будет отмечаться 75-летие независимости Индии.