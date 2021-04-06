Бюджет Подмосковья по итогам первого квартала вырос более чем на 16%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Экономика в Подмосковье работает, за первый квартал 2021 года бюджет региона вырос более чем на 16%. Об этом во вторник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Начну с хорошей новости - у нас закончился первый квартал 2021 года. Есть первые, предварительные, но очень важные данные: экономика работает. Наш бюджет за первый квартал прибавил чуть больше 16% - это хорошая цифра. Задача - чтобы все дальнейшие месяцы этого и будущих годов мы шли такими же темпами", - сказал Воробьев.

Он отметил, что результат зависит от главы каждого округа. Возможности бюджета, по словам Воробьева, дают шанс решить проблемы, которые существуют в Подмосковье. Задача властей - обеспечить перемены в том, чего ждут жителей.

Губернатор также напомнил, что работа по благоустройству в апреле и мае является для властей приоритетной. Цикл мероприятий должен завершиться традиционным субботником 24 апреля, но до него должно быть все убрано.

"Субботник - это своего рода праздник и возможность каждому жителю внести свою лепту. И я прошу вас, уважаемые главы, обратить на это персональное внимание. Организация должна быть на должном уровне", - добавил Воробьев.