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Путин 6 апреля встретится с Белозеровым

На встрече стороны обсудят вопросы развития и текущей работы РЖД
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу с генеральным директором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым и обсудит с ним вопросы развития компании. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в этот день президент работает в Кремле. "Помимо всего прочего, он в середине дня проведет [встречу] с Белозеровым, с руководителем РЖД", - указал представитель Кремля. Песков отметил, что на встрече будут обсуждаться вопросы развития и текущей работы компании.

"В целом важно понять параметры по 2020 году [по работе] РЖД, потому что параметры по грузовым перевозкам являются очень важным индикатором для понимания процессов, которые происходят в экономике страны", - пояснил он. Представитель Кремля добавил, что на повестке будут "и другие актуальные вопросы, которые Белозеров посчитает необходимым доложить главе государства".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБелозеров, Олег Валентинович
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