Путин поручит ФАС следить за ценами на строительство железнодорожной инфраструктуры

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) внимательно следить за ценами при строительстве железнодорожной инфраструктуры.

"Надо внимательно следить за ценами на строительство, самым внимательным образом. Я соответствующее поручение выдам ФАС", - сказал глава государства на встрече во вторник с руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Путин добавил, что глава РЖД также должен следить за ценами.

Вопрос цен президент затронул при обсуждении темы расширения Восточного полигона. Белозеров доложил, что второй этап работ оценен в 720 млрд рублей. "Если с учетом первого [этапа], это 850 млрд на то, чтобы выполнить всю работу", - сказал глава РЖД. Он также сообщил о планах по перевозкам: "В этом году 144 млн [тонн] будет, в следующем мы должны прирасти до 158, потом - до 173, и в 2024 году - 180 млн тонн мы должны будем провести".

Восточный полигон - это модернизация Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, которая входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Среди ее основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.