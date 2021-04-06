Медведев обсудил с ЦБ, как защитить национальные интересы в сфере цифровых валют

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с правительством и ЦБ вопросы защиты национальных интересов при разработке другими государствами цифровых валют. Об этом он сообщил во вторник в Facebook.

"С коллегами из правительства РФ и Центрального банка обсудили вопросы защиты национальных интересов при разработке другими государствами цифровых валют", - написал он.

Накануне Банк Японии начал эксперимент по выпуску цифровой валюты. Отмечается, что во время первой фазы, которая продлится примерно до марта следующего года, будет разработана тестовая среда новой системы.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассчитывает запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия.