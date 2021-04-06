МУРМАНСК, 6 апреля. /ТАСС/. В Мурманской области к 2024 году появится 30 тыс. рабочих мест в связи с развитием ТОР "Столица Арктики" и Арктической зоны России (АЗРФ). Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил во вторник губернатор Андрей Чибис.

"К 2024 году планируется создание 30 тыс. рабочих мест, привлечение более 176 млрд рублей инвестиций и увеличение количества резидентов Арктической зоны РФ и ТОР "Столица Арктики" до 320", - написал Чибис.

На начало апреля в Мурманской области зарегистрированы 27 резидентов и одобрены четыре заявки АЗРФ, в ТОР "Столица Арктики" шесть зарегистрированных резидентов и две одобренных заявки.

Ранее правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны РФ. Срок реализации госпрограммы - 2021-2024 годы. На ее реализацию предусмотрено более 19,5 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд рублей в 2021 году. В 2022 году планируется выделить более 6 млрд рублей, в 2023 году - 5,1 млрд рублей, в 2024 году - 4,9 млрд рублей.