Совкомбанк предоставит Народному банку Узбекистана кредит в $40 млн

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Совкомбанк предоставит Народному банку Республики Узбекистан кредит в $40 млн на четыре года. Такое соглашение кредитные организации подписали в Ташкенте, говорится в сообщении пресс-службы Совкомбанка.

"Совкомбанк и Народный банк (Xalq Bank) подписали кредитное соглашение о предоставлении акционерному коммерческому Народному банку Республики Узбекистан кредита в национальной валюте Республики Узбекистан на сумму 418,9 млрд узбекских сум, что эквивалентно $40 млн, сроком на четыре года", - говорится в пресс-релизе.

О банках

Совкомбанк является российским универсальным банком. У него 2 тыс. 334 отделения в 988 населенных пунктах РФ. Банк имеет кредитный рейтинг S&P на уровне ВВ с "позитивным" прогнозом. Российские рейтинговые агентства оценивают банк на уровне A+ с "позитивным" прогнозом (АКРА) и ruАА со "стабильным" прогнозом ("Эксперт РА").

Народный банк Узбекистана имеет 197 отделений, является крупнейшим банком в стране. Он контролируется Министерством финансов Республики Узбекистан (29,9%) и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан (70,1%). Банку присвоены международные рейтинги ВВ-/ВВ- от Fitch Ratings и S&P наравне со страновым рейтингом Республики Узбекистан.