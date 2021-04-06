Совкомбанк предоставит кредитование узбекскому автохолдингу Uzavtosanoat

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Совкомбанк предоставит услуги кредитования и размещения средств узбекскому автохолдингу Uzavtosanoat. Такое соглашение о сотрудничестве организации подписали в Ташкенте, говорится в сообщении пресс-службы Совкомбанка.

"Предметом соглашения стало обеспечение долгосрочного сотрудничества компаний в области предоставления предприятиям UzAuto полного спектра банковских услуг, в том числе кредитования, размещения временно свободных денежных средств, предоставления документарных инструментов и организации размещения эмиссионных ценных бумаг", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, стороны договорились развивать сотрудничество в сфере финансирования оборотного капитала, технического переоснащения предприятий Uzavtosanoat и инвестиционных проектов компании.

"Совкомбанк уже имеет опыт успешного сотрудничества с холдингом АО "Узавтосаноат". В 2019 г. банк принимал участие в выдаче синдицированного кредита для структурной компании холдинга - АО "UzAuto Motors". Новое соглашение мы рассматриваем как развитие наших отношений и расширение взаимовыгодного партнерства", - приводит пресс-служба слова председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.

О компаниях

Совкомбанк является российским универсальным банком. У него 2 тыс. 334 отделения в 988 населенных пунктах РФ. Банк имеет кредитный рейтинг S&P на уровне ВВ с "позитивным" прогнозом. Российские рейтинговые агентства оценивают банк на уровне A+ с "позитивным" прогнозом (АКРА) и ruАА со "стабильным" прогнозом ("Эксперт РА").

Uzavtosanoat - один из крупнейших производственных автомобильных холдингов Узбекистана. Кроме того, в его структуру входят дилерская сеть по Узбекистану и странам СНГ, образовательные учреждения, лизинговая компания и предприятия по производству товаров народного потребления.