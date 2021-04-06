В Самарской области численность безработных сократилась в 1,6 раза с начала 2021 года

САМАРА, 6 апреля. /ТАСС/. Число безработных, зарегистрированных в Самарской области, достигла 26,7 тыс., что в 1,6 раза меньше показателя на начало 2021 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"По состоянию на 6 апреля 2021 года численность безработных по сравнению с началом текущего года уменьшилась в 1,6 раза и составила 26,7 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,6%, что на 1,0 процентный пункт ниже значения на начало текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число открытых вакансий в 1,5 раза превышает количество безработных и достигает 40,6 тыс. Для поддержки граждан организуется профессиональное обучение, дополнительное профобразование, также безработные могут принять участие в общественных или временных работах.

Власти также приняли комплекс мер для восстановления численности занятого населения до уровня 2019 года, которые будут направлены на поддержку не только безработных, но и выпускников и работодателей. На все мероприятия планируется направить порядка 1,3 млрд рублей, предполагается охватить 88,9 тыс. человек. В программе указано, что к IV кварталу 2021 года численность занятых восстановится до значений 2019 года - более 1,6 млн человек.

На фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Самарской области количество безработных увеличилось в три раза по сравнению с началом 2020 года. Для поддержки жителей, потерявших работу, были предусмотрены федеральные выплаты, служба занятости также помогала в их трудоустройстве.