Потребительская ярмарка на Хайнане опубликовала ролик о запланированных экспозициях

ХАЙКОУ /Китай/, 6 апреля. /ТАСС/. Организаторы Первой Китайской международной потребительской ярмарки, которая вскоре пройдет на острове Хайнань, опубликовали ознакомительный ролик о запланированных экспозициях этого смотра.

В видео "Лучшие бренды со всего мира встретились на Хайнане" перечислен широкий перечень высококачественной китайской и зарубежной продукции. Среди представленных товаров - наручные часы, элитный алкоголь, дорогостоящие автомобили, передовая электроника, ювелирные принадлежности, косметика, прогулочные яхты, пищевая продукция и многое другое.

Как уточняется в ролике, в ярмарке примут участие ведущие компании как из азиатских стран, в том числе из Республики Корея и Японии, так и предприятия, представляющие европейские государства - Ирландию, Францию, Швейцарию. Согласно распространенной информации, на выставке будет представлена продукция всех регионов Китая, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район (северо-запад страны).

Первая Китайская международная потребительская ярмарка пройдет в Хайкоу (административный центр Хайнаня) 7-10 мая, в ней примут участие более 600 зарубежных компаний. Это одна из мер по реализации генеральной программы развития Хайнаньского порта свободной торговли, которая 1 июня прошлого года была опубликована Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР. Масштабное мероприятие пройдет в международном выставочном центре, площадь экспозиций составит 80 тыс. кв. м.