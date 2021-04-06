Главный индекс Франкфуртской биржи побил исторический рекорд

БЕРЛИН, 6 апреля. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в первые часы торгов во вторник достиг самого высокого уровня в своей истории, превысив отметку в 15 300 пунктов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Dax продолжил рекордный рост после долгих пасхальных выходных, однако во второй половине дня немного снизился, составив 15 263,06 пункта. По мнению аналитиков, рост связан с укреплением финансовых индексов США.

"Текущая динамика уже вызывает много оптимистичных предположений", - отметил немецкий эксперт по финансовым рынкам Андреас Липков.