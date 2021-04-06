Пользователи "Честного знака" смогут получать напоминания о приеме лекарств

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пользователи мобильного приложения по цифровой маркировке "Честный знак" смогут устанавливать напоминания о приеме необходимых препаратов при сканировании кодов маркировки. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки товаров.

"Приложение "Честный знак" стало еще полезнее для пользователей. Теперь, помимо возможности проверить подлинность товаров и сообщить о нарушении, потребителям доступна функция "Будильник приема лекарств". В соответствии с инструкцией или назначением врача, пользователи приложения сами смогут выставить периодичность и форму приема, а также дозировку. В нужный момент "Честный знак" напомнит о приеме необходимого препарата", - цитирует пресс-служба слова заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

Приложение "Честный знак" используется для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, в нем после сканирования Data Matrix кодов можно также посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать, в том числе, для восстановления истории покупки при возврате товара. С начала работы приложения потребители уже проверили 38 млн различных товаров.

"Это совершенно новый и эффективный инструмент гражданского контроля. Такое удобное и взаимовыгодное сотрудничество между потребителями, производителями и государством открывает новые перспективы в развитии всей страны", - добавил Юсупов, слова которого приводит пресс-служба.