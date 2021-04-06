МВФ ожидает роста мировой экономики на 6% в 2021 году

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует уверенный рост глобального ВВП в размере 6% в текущем году и 4,4% - в следующем после вызванного пандемией экономического кризиса. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Как отмечается документе, "спад [деловой] активности в 2020 году был беспрецедентным на памяти живущих по скорости и синхронизированному характеру". "Однако ситуация могла быть намного хуже. <...> Оценки персонала МВФ наводят на мысль о том, что спад мог быть в три раза больше, если бы не экстраординарная политическая поддержка [мировой экономики]", - предупреждают авторы отчета. Согласно подсчетам экспертов МВФ, спад мирового ВВП составил в 2020 году 3,3%. Однако, "как прогнозируется [специалистами фонда], глобальная экономика вырастет на 6% в 2021 году, и на более умеренные 4,4% - в 2022 году", - указывается в докладе.

В нем также сообщается, что оценки спада мировой экономики за минувший год скорректированы в сторону уменьшения на 1,1 процентного пункта (п. п.) по сравнению с октябрьскими выводами МВФ. А прогнозы роста на 2021 и 2022 годы пересмотрены по сравнению с октябрьскими заключениями в сторону повышения на 0,8 п. п. и 0,2 п. п. соответственно.

"В среднесрочной перспективе глобальный рост ожидается на уровне 3,3%", - пишут авторы отчета.

По их свидетельству, вызванная пандемией COVID-19 "рецессия, вероятно, оставит не столь крупные шрамы, как глобальный финансовый кризис 2008 года" благодаря "беспрецедентным ответным политическим мерам". "Однако по экономикам формирующихся рынков и развивающимся странам с низким уровнем доходов был нанесен более сильный удар, и они, как ожидается, пострадают от более значительных потерь в среднесрочной перспективе", - полагают в МВФ.

Выход виден, но угрозы остаются

С точки зрения главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, "выход из нынешнего кризиса в сфере экономики и здравоохранения виден все яснее". Тем не менее сохраняются и существенные вызовы, "относящиеся к разнице в скорости восстановления как в разных государствах, так и внутри отдельно взятых стран", пишет Гопинат. Она уточняет, что все еще не устранен "потенциал устойчивого экономического ущерба".

"Среди развитых экономик Соединенные Штаты, как ожидается, в этом году по росту ВВП превзойдут уровень, наблюдавшийся до пандемии. Но многие другие [страны] этой группы возвратятся к уровню ВВП, фиксировавшемуся до пандемии, только в 2022 году. Схожим образом среди стран с формирующимися рынками и развивающимися экономиками Китай в 2020 году уже вернулся на уровень ВВП, предшествовавший пандемии. А многие другие государства [данной категории], как ожидается, добьются этого лишь <...> в 2023 году", - поясняет Гопинат.