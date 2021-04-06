Власти Москвы направят привлеченные с помощью займов средства на развитие инфраструктуры

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы планирует направить средства, привлеченные за счет размещения облигаций, на развитие инфраструктуры города. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило решения об эмиссии 72-го и 73-го выпусков облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин <...> Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, правительство Москвы планирует направить на финансирование важнейших городских инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в соответствии с указанным постановлением, департамент финансов города Москвы вправе разместить два выпуска облигаций с постоянным купонным доходом. Размещение облигаций пройдет на Московской бирже в форме аукциона. Общий объем выпусков № 72 и № 73 составит по 70 млрд рублей.

"Москва - надежный и ответственный заемщик. За всю историю присутствия на финансовом рынке правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняло обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга. По состоянию на 6 апреля 2021 года госдолг города составляет 30 млрд рублей (1,1% от годового объема доходов бюджета). Привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость городского бюджета", - заключается в материалах.

1 апреля руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова сообщала ТАСС, что столичные власти планируют инвестировать средства, полученные на долговом рынке, в развитие городского хозяйства и реализацию адресной инвестиционной программы. Это, по ее мнению, позволит не откладывать исполнение наиболее важных инфраструктурных проектов.