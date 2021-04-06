ТАСС, 6 апреля. Нижегородская область вошла в список пилотных регионов, где будут внедрены новые инвестиционные правила и стандарты подключения к инфраструктуре. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".

"Нижегородская область стала пилотным регионом для внедрения новых правил инвестирования. Сейчас на федеральном уровне реализуется новая инициатива по стандартизации системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов в регионах. Внедрение единого стандарта правил позволит синхронизировать работу федеральных и региональных органов власти с инвесторами, упростить процессы реализации проектов", - пояснил Никитин.

Помимо Нижегородской области, правила также начнут действовать в Сахалинской, Тульской, Московской и Воронежской областях. Правила будут состоять из нескольких блоков. Первый - это "инвестиционная декларация", которая отражает планы региона по инвестиционному развитию на ближайшую перспективу, приоритеты и механизмы стимулирования инвесторов. Второй блок - создание свода инвестиционных правил, который представляет собой пошаговые алгоритмы действий в ключевых для инвесторов случаях. Третий блок - создание цифровой инвестиционной карты регионов с детальной, постоянно обновляемой информацией, которая необходима субъекту.

В субъектах РФ также планируется создать реестры инвестиционных проектов. Включение в реестр предполагается на заявительной основе, однако будет обязательным для проектов, которые получают в регионе поддержку, и проектов, по которым регион претендует на компенсацию затрат из федерального бюджета.

"Проект будет реализовываться с учетом лучших российских и международных практик и отраслевой специфики. Внедрить систему в пилотных регионах планируется в несколько этапов до 2024 года", - добавил губернатор Нижегородской области.