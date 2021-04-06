В ЦБ полагают, что ВВП России сможет вернуться к докризисному уровню только к концу года

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский ВВП вернется к допандемическому уровню только в конце текущего года. Такое мнение выразил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в интервью агентству Reuters.

"Динамика восстановления очень неоднородна. По нашим оценкам, ВВП вернется к предпандемическому уровню только в конце этого года", - сообщил он.

Также Тремасов отметил, что по итогам года инфляция в РФ будет выше 4% и сможет вернуться к целевому уровню в первом полугодии 2022 года.

"К концу года мы будем находиться ниже текущего уровня, но выше нашего целевого уровня. Возвращение к целевому уровню 4% мы видим в первом полугодии следующего года", - сказал он.

Глава департамента уточнил, что, по оценкам ЦБ, пик инфляции, вероятно, прошел. "Сейчас в полной мере работает эффект базы, поэтому годовой показатель прошел, наверное, свой пик, но он может этот пик еще протестировать во втором квартале", - добавил он.