ЦБ разъяснил порядок использования маткапитала для погашения займа в КПК

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Использование материнского капитала для погашения займа в кредитно-потребительском кооперативе (КПК) возможно только в организации, работающей более трех лет, говорится в разъяснениях Банка России, опубликованных на сайте регулятора.

"Направление средств материнского (семейного) капитала разрешено для уплаты первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, заключенным с КПК и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (СКПК), осуществляющими деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации", - говорится в разъяснениях.

Под осуществлением деятельности КПК подразумевается работа кооперативов по организации финансовой взаимопомощи в течение более трех лет без проведения в указанный период реорганизации.