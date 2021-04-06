Число высокотехнологичных предприятий на Хайнане за пять лет увеличилось в пять раз

САНЬЯ /Китай/, 6 апреля. /ТАСС/. Количество высокотехнологичных компаний в китайской провинции Хайнань с 2016 года увеличилось в пять раз и к марту 2021 года достигло почти 1 тыс. Как сообщила газета " Жэньминь жибао ", к 2025 году региональные власти планируют способствовать увеличению их числа до более чем 3 тыс.

Используя уникальные преимущества Хайнаня, такие как доступ к океану, обилие солнечного света и тепла, а также расположение в низких географических широтах (близость к экватору снижает затраты на запуск космических аппаратов - прим. ТАСС), провинция вкладывает силы в развитие трех областей: глубоководных исследований, растениеводства и аэрокосмической сферы.

Одну из ведущих ролей в инновационном развитии региона играет наукоград залива Ячжоу, расположенный в городе Санья. За последние два года количество новых компаний, зарегистрированных в этом технополисе, превысило 2,2 тыс. К концу 2020 года их общее количество составило почти 3,2 тыс.

Технополис залива Ячжоу занимается научно-техническими исследованиями и разработками, а также инновационным производством в сферах финансов, интернет-технологий, космонавтики, медицинского оборудования, сельского хозяйства, глубоководных технологий и других областях.

Наукоград залива Ячжоу - часть программы властей Китая по созданию зоны и порта свободной торговли в провинции Хайнань. Местная администрация утвердила за этим научным кластером статус зоны освоения новых высоких технологий. По плану властей, технополис залива Ячжоу должен стать первоклассной зоной экономического развития, интегрирующей технологические инновации и промышленное производство.