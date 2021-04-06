{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Москомтуризма считает, что в Москве следует развивать одиночные или мини-отели

По мнению председателя комитета по туризму Москвы Екатерины Проничевой, нужно повысить качество номерного фонда гостиниц недорого сегмента

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева считает, что в столице следует повышать качество номерного фонда гостиниц недорого сегмента, а также развивать одиночные или мини-отели, а не хостелы и посуточную аренду квартир. Об этом она сообщила во вторник в ходе заседания рабочей группы по развитию туризма.

"С одной стороны, действительно, это бы расширило туристическое предложение в городе, но, с другой стороны, большой вопрос, каким именно образом подобные сдающие в аренду свои жилые помещения [граждане] платят налоги в бюджет, какой объем поступлений налога в бюджет. Поэтому гораздо продуктивнее, мне кажется, будет <…> лучше, чтобы в городе развивались сети или одиночные отели и мини-отели, чем появлялось большое количество хостелов в жилых домах. Это не улучшит качество жизни в нашей любимой Москве", - ответила Проничева на вопрос о необходимости развивать в столице посуточную аренду квартир в жилых домах.

Она также выразила готовность к дискуссии с депутатами Мосгордумы о перспективах инвестиционной политики города для увеличения количества отелей в сегменте 2, 3 или 4 звезды с качественным предложением.

"Да, молодежь не живет пятизвездочных отелях, и это прекрасно. Значит, нам нужно создать качественный номерной фонд в этом сегменте с качественным предложением. Тогда проживание в квартирах будет скорее минимальной альтернативой, чем правилом и нормой", - подчеркнула Проничева.

Теги
Россия
Минвостокразвития считает, что севморпуть будет экологичнее, чем южные магистрали
Как отметила советник министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова, это связано с тем, что Россия делает акцент на судах, использующих соответствующие виды топлива
Читать полностью