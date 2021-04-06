Федор Опадчий назначен председателем правления "Системного оператора" ЕЭС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России принял решение о назначении Федора Опадчего на пост председателя правления организации. Об этом говорится в пресс-релизе СО ЕЭС.

Ранее эту должность занимал Борис Аюев.

"Совет директоров АО "СО ЕЭС" 5 апреля 2021 года принял решение о назначении председателем правления Системного оператора Федора Опадчего, ранее работавшего заместителем председателя правления компании", - говорится в сообщении.

Федор Опадчий работает в электроэнергетической отрасли с 2002 года, а в 2004 году перешел на работу в компанию "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергосистемы", заняв должность директора по развитию рынка. В 2011 году вошел в состав правления СО ЕЭС, а в 2012 году был назначен заместителем председателя правления.

"Федор Юрьевич [Опадчий] работает в Системном операторе долгие годы и является одним из наиболее опытных специалистов в вопросах функционирования рынка электроэнергии и мощности. Его опыт, знания и опора на профессиональную команду помогут вести компанию по пути развития, задавая тон в решении вопросов, поставленных перед отраслью руководством России", - отметил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.